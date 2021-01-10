شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يشكرون القوات المسلحة على جهودها فى مجابهة فيروس كورونا "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتنفيذ الماسكات الطبية الواقية وتوزيعها على المواطنين مجانا بالأماكن والميادين العامة ومحطات المترو ومواقف النقل الجماعى.

وقامت عناصر القوات المسلحة بتوزيع الماسكات الطبية بموقف عبود ومحطة سكة حديد مصر ومحطة الشهداء وميدان العتبة وشبرا الخيمة والحى العاشر بمدينة نصر، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، بالإضافة لعدد من الميادين الرئيسية.

وعبر العديد من المواطنين عن سعادتهم وامتنانهم للقوات المسلحة، وحيث استعرض الفيديو عدد من شهادات المواطنين الذين تحدثوا عن الاهتمام الذى تقوم به القوات المسلحة فى طرق الوقاية من فيروس كورونا، كما أشاد المواطنين بدورها في مجابهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في اطار الجهود الذى تتخذها الدولة لزيادة وعى المواطنين بضرورة ارتداء الماسكات الطبية لمجابهة الموجة الثانية من الفيروس، والتغلب على كافة التحديات والمصاعب التي يواجهها الوطن.