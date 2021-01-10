شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يشيد بقرار النائب العام بالطعن على براءة المتهمين بقضية سيدة الكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتوره مايا مرسي، بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى المستشار حماده الصاوى النائب العام، لقراره اليوم بالطعن على الحكم ببراءة المتهمين في واقعة هتك عرض" سيدة الكرم ".

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وتقديرها لهذا القرار، مثمنة جهود النيابة العامة الحثيثة لحماية حقوق المرأة وسعيها لتحقيق العدالة وموجبات القانون.

يذكر أن المجلس سبق وأعلن أنه علي أتم استعداد لتكوين فريق عمل للدفاع عن سيده الكرم مع توفير مكتب الشكاوي المساعدة القانونية للمجني عليها متي طلبت ذلك، إعمالا لاختصاصاته الموجبة بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة رقم 30لسنة 2018، وفقا للمادة رقم (7) بند 12، 13 واللذان ينصان على تلقى ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها الى جهات الاختصاص والعمل على حلها مع الجهات المعنيه وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاكات لحقوق وحريات المرأة .