شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يقيل مدير المستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم " الخليج 365 " من مصادر مطلعه بجامعة القاهرة، أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اتخذ قرارا بإقالة الدكتور أحمد طه مدير المستشفيات الجامعية عن العمل وذلك لسوء الأداء.

وفى نفس السياق حصل " الخليج 365 " على قرار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الصادر اليوم الأحد، بشأن تعيين حسام صلاح احمد مراد استاذ الأمراض العصبية والفسيولوجيا بكلية الطب جامعة القاهرة بأعمال المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة لحين الانتهاء من إجراءات التعيين .