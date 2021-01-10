شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يعلن عن مشروع "ذا لاين".. ويؤكد: سيكون بطاقة متجددة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى عن مشروع "ذا لاين" فى نيوم، حيث قال ولي العهد السعودي إن مشروع "ذا لاين" في نيوم سيكون بطاقة متجددة 100%، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف ولي العهد السعودي، أن مشروع "ذا لاين" في نيوم يحافظ على الطبيعة بنسبة 95%، موضحا أن مشروع "ذا لاين" سيكون مدينة مليونية بطول 170 كلم.

وتابع ولي العهد السعودي: مشروع "ذا لاين" سيكون صفر سيارات وصفر شوارع وصفر انبعاثات، موضحا أن مشروع "ذا لاين" في نيوم سيوفر 380 ألف فرصة عمل.

واستطرد الأمير محمد بن سلمان،: نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية.