شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 بدون جماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021؛ لمتابعة الترتيبات النهائية لانطلاق البطولة فى 13 يناير الجارى، بمشاركة كل من الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ومسئولى الجهات المعنية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وحضر بمقر مجلس الوزراء الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وحسين لبيب، مدير البطولة، وهشام نصر، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتجديد التأكيد على أهمية بذل كل الجهود للخروج بهذه البطولة بصورة تبهر العالم، مشيرا إلى ضرورة التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، وعدم التهاون فى تطبيقها بكل حزم، للحفاظ على جميع المشاركين فى هذا الحدث الرياضى المهم، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع تفاصيل الترتيبات والاستعدادات للبطولة أولا بأول، ووجه باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، والعمل على خروج البطولة بصورة حضارية.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إلى أن الفرق ستبدأ فى الوصول اعتبارا من غد الاثنين، لافتا إلى التنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بالترتيبات اللوجستية وغيرها.

من ناحيته، قال الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد: باسم الاتحاد الدولى لكرة اليد، أتوجه لكم جميعا بالشكر على الجهود المبذولة لإنجاح هذه البطولة.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على أن تكون جميع مباريات البطولة بدون جماهير، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للتصدى لفيروس كورونا، وأن يقتصر الحضور على الإعلاميين وعدد من الدعوات ومتطلبات الاتحاد الدولي.

كما تم، خلال الاجتماع، مراجعة الإجراءات الصحية والوقائية، وكذا إجراءات استقبال الوفود الرياضية، وإجراءات التأمين، وتنظيم عملية دخول وخروج الفرق الرياضية المشاركة فى البطولة، وكذلك التدريبات التى ستجرى لها.