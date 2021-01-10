شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: الحل الأمثل لأصحاب الامراض المزمنة التوجه للمستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه رغم من تصاعد الموجة الثانية وانتشار فيروس كورونا إلا أن الشواهد تؤكد هبوطها بصورة أسرع من الموجة الأولى، مشيرة إلى أن المواطن اصبح لديه وعى كاف ونحتاج فى الاستمرار بأخذ الإجراءات الوقائية.

وتابعت الدكتورة نهى عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع على قناة الحدث اليوم والذى يقدمه الاعلامى سيد على، أنه اصبح هناك احتياج للأكسجين لانه من الممكن أن يؤخر فى احتياج المريض للخضوع لأجهزة التنفس الصناعى، مؤكده على أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة عدم العلاج والعزل بالمنزل ولكن عليهم التوجه إلى المستشفيات، مشيرة إلى أن فريق العزل المنزلى يتابع الحالات التى سجلت بياناتها بأحد مستشفيات العزل .

وواصلت الدكتورة نهى عاصم، قائلة إن علم الأعشاب هو علم كبير وله تخصصات كثيرة وقريبا جدا سيكون هناك توجيهات لمن يريد هذا الامر بالتوجه إلى الجهات المختصة لهذا الأمر، مؤكده أنه ليس من السهل بالقول بمعالجة الأعشاب لمرض معين إلا بعد الخضوع لتجارب وأبحاث كثيرة .