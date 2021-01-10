شكرا لقرائتكم خبر عن «ثقافة السويس» يعقد ندوة لمناقشة «الشائعات ونشر الفوضى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي بحي الجناين التابع لقصر ثقافة السويس، الأحد، محاضرة ألقاها سعد سالم، مدرس بالتربية والتعليم بالمحافظة، تحمل عنوان «إثارة الشائعات ونشر الفوضى».

وقال «سالم» إن «مواجهة الشائعات والأكاذيب مسئولية تقع على أجهزة الدولة والإعلام والمجتمع كله، ولابد من تدعيم المشروع الوطني للبلاد، وأن نقف حائط صد أمام كل دعوات التحريض ضد الوطن، كما أكد بأنه لابد من التكاتف الجميع خلف القيادة السياسية في الدفاع عن الوطن، ومواجهة الأكاذيب التي يروج لها الجماعات الإرهابية عن مصر، بهدف نشر الفوضى وإثارة الفتن في المجتمع، ونقل صوراً مزيفة عن الواقع في البلاد».

من ناحية أخرى، عقد بيت ثقافة جنيفة التابع للفرع بالقطاع الريفي، مسابقة في المعلومات العامة، تحت اشراف مسؤول النشاط وتم طرح اسئلة ثقافية وأسئلة ذكاء على الرواد.