شكرا لقرائتكم خبر عن داعية: هذا الدعاء يزيل هموم المسلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن الشيطان يعمل دائمًا على تسويد الصورة لدى الإنسان، بينما الله عز وجل يعد المسلمين بالفضل الواسع، وهذا واضح من قوله تعالى :«الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ».

وتابع «علي»،«، خلال حواره مع الإعلاميتان ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج»البيه والهانم«، المذاع على فضائية»صدى البلد«، مساء الأحد، أن الشيطان دائمًا ما يثير لدى الشخص الأزمات والمشاكل التي قد تحدث في المستقبل وطيرح الكثير من التساؤلات حول أمور غيبية، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك أمل لدى المسلم بأن الله سيغير حاله إلا أفضل، ولذلك يقول الله في الحديث القدسي :» أنا عند ظن عبدي بي؛ إن خيرا فخير، وإن شرا فشر«.

ولفت إلى أن الرسول دخل مسجدًا، فوجد رجلا اسمه أبوإمامه فساله عن حاله، فقال:«يا رسول الله همومًا لزمتني»، فقال الرسول:«ألا أعلمك كلامًا إذا قلته فرج الله همك، وقضى دنيك»، قلت: «بلا يا رسول»، فقال الرسول: «إذا أصبحتم وإذا أمست فقل اللهم أني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجل»، فقال الرجل فعلت، أذهب الله همي وقضى دين.