شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بجامعة سوهاج.. دورات تدريبية لتعلم لغة الإشارة لخدمة الفئات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت بجامعة سوهاج، اليوم الأحد، أولى فعاليات المستوي الأول من الدورة التدريبية «تعليم لغة الإشارة»، والتي ينظمها برنامج الفئات الخاصة بكلية الآداب بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، إن الدورة تعد الأولى من نوعها على مستوى جامعات الصعيد، الأمر الذي يؤكد مدي إهتمام الجامعة بتقديم برامج تعليمية ودورات تدريبية مميزة لخدمة كافة أفراد المجتمع، موضحاً أن لغة الإشارة تعتبر اللغة الأم لذوي الإعاقة السمعية والبصرية، وتكمن أهميتها في كونها وسيلة للتنفيس بين مستخدميها للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية التي تقع على عاتقهم، بالإضافة إلى توطيد أسس التفاعل والتفاهم فيما بينهم، وكذلك توليد الرغبة لديهم في التواصل الإجتماعي وتبادل الأفكار والمعلومات مع الآخرين.

وأوضح الدكتور طارق ذكي، منسق البرنامج، أن البرنامج التدريبي للدورة يستهدف تدريب المشاركين على لغة الإشارة، والتي تشمل تعابير الوجه وحركة الشفاه مع تحريك اليد والأصابع لتوضيح الحروف الأبجدية وتكوين كلمات وجمل مفهومة، مؤكدا أن مثل تلك الدورات تساهم في تلبية إحتياجات سوق العمل في هذا المجال، وذلك لخدمة أصحاب القدرات الخاصة من الصم والبكم، وتحفيز النمو الذهني والإبداعي لديهم.

وقال الدكتور خلف همام، مدير المركز، أن الدورة يشارك بها ٢٥ متدرب، ويستمر المستوي الأول لمدة ٤ أيام متواصلة في الفترة من ١٠ حتي ١٣ من يناير الجاري، لافتا إلى أنه يحاضر بها أماني بخيت مدربة لغة الإشارة، وسيتم منح المتدربين شهادات معتمدة من الجامعة لاجتيازهم الدورة بنجاح.