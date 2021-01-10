شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنيا» يحرر 72 محضرًا ويضبط 1573 كيلو جرام لحوم خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء اسامة القاضى، محافظ المنيا، إن مديرية الطب البيطري بالمحافظة شنت 20 حملة تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم، خلال شهر ديسمبر وحتى نهاية الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، بالتنسيق مع مباحث التموين وأطباء التفتيش على اللحوم بكافة المراكز، بهدف التأكد من جودة اللحوم المعروضة والمتداولة بالأسواق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح المحافظ انه خلال الحملات التفتيشية التي نظمتها مديرية الطب البيطري تم تحرير 72 مخالفة بـ8 مراكز وهي (المنيا- مغاغة- أبوقرقاص- بنى مزار- سمالوط- ديرمواس- العدوة- مطاى)، بإجمالى 1573.500 كيلو جرام لحوم، منها 1269.500 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى،و304 كيلو جرام لحوم صالحة تم ذبحها خارج المجازرالحكومية، مشدداً عى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم، والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتاكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.