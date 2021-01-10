شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تهدي إندونيسيا 200 نسخة من معاني القرآن الكريم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدت وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، سفارة دولة إندونيسيا بالقاهرة 200 نسخة من معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإندونيسية، لتوزيعها على الجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية بدولة إندونيسيا.

كما أهدت الوزارة أيضاً (75) طالبًا أندونيسيًّا من المسجلين على منحة مالية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدارسين في الأزهر نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الأندونيسية.

يأتي ذلك في إطار الدور الريادي لمصر في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم، وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في نشر ترجمات معاني القرآن الكريم.

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تصوير آخرون

تصوير آخرون

تصوير آخرون

تصوير آخرون