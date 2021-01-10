شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بني سويف يطالب المحافظ بتخفيض الضرائب والتأمينات على «التروسيكلات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عبدالحكيم مسعود، عضو مجلس النواب، إنه التقى الدكتور محمد غنيم ،محافظ بنى سويف، الأحد، وطلب منه إنهاء العقبات والمشكلات لتشغيل وحدة مرور مركز ناصر التي توقف العمل بها.

وأضاف «مسعود» في تصريحات صحفية، الأحد، أنه طالب المحافظ بإنشاء الكوبري العلوي «مدخل الشناوية» والذي سبق وحصل على موافقة مجلس النواب على إنشائه الدورة السابقة، مضيفًا: «طالبت المحافظ بالتدخل لتخفيض قيمة الضرائب والتأمينات والرسوم التي يتم فرضها على مالكي التروسيكلات أسوة بباقي المحافظات والتي لا تتجاوز تكاليف ترخيص التروسيكل فيها عن السنة الواحدة أكثر من 30% من تكلفة الترخيص ببني سويف».

وأشار إلى أن «عدد من مواطني كوم أبوراضي وأبويط بمركز الواسطى، اشتكوا من ضعف مياه الشرب، وعلى الفور توجهت، إلى المهندس هاني محمد، مدير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لمناقشة ملف مياه الشرب وإيجاد حلول لذلك، ووعد بإنهاء المشكلة».