شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة القصير يتفقد الشوارع المستهدف رصفها وتطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، الأحد، عددا من الشوارع المستهدف رصفها خلال الفترة المقبلة، يرافقه مدير الإدارة الهندسية وممثلو شركة مياه الشرب والصرف الصحي وهندسة الكهرباء والشركة المنفذة لأعمال التطوير.

وأكد رئيس مدينة القصير أن الجولة شملت المرور على الشارع الخلفى لخزانات تكديس المياه وشارع عمر بن الخطاب المؤدى إلى المستشفى القديم، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تسابق الزمن للانتهاء من الخطة الاستثمارية التي تتضمن رفع كفاءة وتطوير العديد من الشوارع الفرعية والرئيسية.

وشدد رئيس المدينة على تلاشى كافة المعوقات أمام أعمال التطوير وتوسعة الشوارع بهدف وجود سيولة مرورية للسيارات وعدم تعثر المارة من المواطنين، والوصول إلى الحلول المناسبة، مثل إنشاء معديات لجميع الكابلات قبل البدء في التطوير، مؤكدا أن تلك الأعمال جاءت لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة، تابع «نصر» الأعمال الجارية بالشوارع المحيطة لمكتبة مصر العامة، مشددا على تكثيف الجهود والانتهاء من الأعمال استعدادا لافتتاحها في الأيام القادمة والحفاظ على المبانى الأثرية بالمنطقة، لأنها تمثل قيمة تاريخية هامة.