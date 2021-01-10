شكرا لقرائتكم خبر عن حملة شعبية لشراء «تانك أكسجين» لمستشفى قطور بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عدد من أهالى مركز قطور في محافظة الغربية عن حملة شعبية شراء تانك أكسجين وعمل شبكة أكسجين في مستشفى قطور بالمشاركة المجتمعية، بعد نجاحهم في توفير أسطوانات أكسجين لمصابي فيروس كورونا في العزل المنزلي.

وقال المهندس محمد فتح الله عوض، منسق الحملة، إنه بعد نجاح الحملة في توفير أسطوانات أكسجين للمرضى في العزل المنزلي، اقترح بعض أعضاء الحملة عمل شبكة أكسجين وتوفير تانك لمستشفى قطور المركزي والذى لا يوجد به شبكة أكسجين.

وأوضح أنه تم عمل دراسة للموضوع تبين أنه يمكن تنفيذ شبكة الأكسجين بتكلفة مليون جنيه، والفكرة الفكرة ترحيبًا كبيرًا من الأهالي، وخلال يومين فقط تم جمع 600 ألف جنيه تبرعات من أهل الخير في مركز قطور.

وأكد «فتح الله» أن «المواطنين يضعون أيديهم بجانب الدولة وموسساتها حتى نتجاوز تلك الأزمة والتخفيف عن كاهل المواطنين الفقراء»، مطالبًا بسرعة تشكيل لجنة فنية لتحديد مكان التانك ومسارات شبكة الأكسجين حتي يمكن البدء في تنفيذها.