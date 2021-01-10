وكيل «تعليم أسوان» يستقبل وفد مشروع «وايز» لتطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد القبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بمكتبه اليوم الأحد، وفد مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات (وايز)، والذي ضم الدكتور محمد فوزي نائب مدير المشروع وأميره عثمان مدير المكاتب الميدانية بالمشروع ومينا كمال استشاري التوجيه والإرشاد المهني بالمشروع وأحمد ماهر مدير مكتب المشروع بأسوان.

تم خلال اللقاء مناقشة خطة المشروع خلال الفترة القادمة بمدارس التعليم الفني بأسوان والتى تمتد على مدار (خمس سنوات) وكذلك أنشطة المشروع الحالية والأنشطة المستقبلية.

كما تم مناقشة التخصصات الجديدة في التعليم الفني وأهميتها لسوق العمل، وكذلك التخصصات التي تعتمد على العمل اليدوى في الوقت الحالى وفى المستقبل ستعتمد على النظام الرقمى الإلكترونى وكيفية مواكبة هذا التطور وكذلك المجالات الدراسية الجديدة التي يتيحها التعليم التجاري وأهميتها في تأهيل الخريجين لاقتحام سوق العمل بفكر وشكل جديد.

وتم التطرق إلى ورش العمل التي نظمها المشروع خلال الفترة السابقة، والتى جنت أسوان ثمارها من خلال المراكز المتقدمة التي حققها التعليم الفنى على مستوى الجمهورية خلال المسابقات المختلفة.

جدير بالذكر أن مشروع (وايز) عقد خلال الفترة السابقة سلسلة من التدريبات التنشيطية، التي استهدفت بناء قدرات ميسرين الصفوف الثلاث (الأول والثانى والثالث) الثانوى بمدارس التعليم الفنى، وذلك في مجالات التوجيه والإرشاد المهنى، والتدريب وتنمية المهارات، وريادة الأعمال والإبتكار، والتوظيف ومعلومات سوق العمل، وأيضًا الصحة والسلامة المهنية، وتناولت التدريبات عدة عناصر منها أهمية التمكين والتدريب قبل أي عمل وآليات البحث في سوق العمل.

وأعلن القبيصى عن ترحيبه ودعمه لأى مبادرات أو دورات تدريبية (يقدمها المشروع) تستهدف تنمية مهارات وقدرات معلمين أو طلاب التعليم الفنى بأسوان خلال الفترة المقبلة، وأكد أنه على استعداد تام لتذليل أي عقبات قد تواجههم.