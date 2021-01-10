شكرا لقرائتكم خبر عن راغدة شلهوب في برنامج جديد على قناة النهار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر مسؤول في قناة النهار إنه سوف يتم الانتهاء من الخريطة البرامجية للقناة نهاية الأسبوع المقبل، وسوف يشهد العام الجاري 2021، مشاركة الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب ضمن خريطة البرامج الجديدة.

وأضاف المصدر أن القناة تقوم حاليا بعمل ديكورات برنامج شلهوب في استديوهات النهار بمدينة الانتاج الإعلامي، وسوف يظهر البرنامج للنور خلال أيام قليلة.