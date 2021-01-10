شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المستثمرين: مستعدون لتحمل تكلفة تطعيم جميع العاملين في منشآتنا بلقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محرم هلال، رئيس اتحاد المستثمرين، إن مجلس الوزراء بذل جهودًا كبيرة على مدار عام كامل في مواجهة أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الأعداد بدأت في الزيادة مجددًا مع الموجة الثانية للفيروس.

وأضاف «هلال» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا بد من التكاتف والتعاون من أجل عبور أزمة كورونا.

وأكد أن رجال الأعمال يريدون تطعيم العاملين في منشآتهم ومصانعهم على حسابهم، مردفًا: «مستعدون نغطي تطعيم كل العاملين معنا وهذا دورنا».

وأوضح رئيس اتحاد المستثمرين، أنه تم إبلاغ وزير القوى العاملة بهذا الأمر، وإرسال جواب له لإرساله لمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

واختتم أن «هناك 20 ألف منشأة تابعة لاتحاد المستثمرين بها عمالة»، لافتا إلى أنه تم العودة للعمل بنظام 50% عمالة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.