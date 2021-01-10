شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف السوداني يشيد بالتناغم الكبير بين أعضاء الحكومة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطابًا من نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عبَّر فيه الوزير السوداني عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته والوفد المرافق له للقاهرة.

وأشاد الوزير السوداني في خطابه بالتناغم الكبير بين أعضاء الحكومة المصرية، وبالبرنامج التدريبي المشترك الذي أقامته وزارة الأوقاف المصرية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالقاهرة، والذي كان له الأثر الواضح في رفع قدرات وكفاءة الدارسين.

كما أكد الشيخ نصر الدين على التعاون المشترك بين الوزارتين لانتهاج مبدأ الوسطية والدعوة لنبذ الغلو والتطرف ومحاربة الإرهاب لتحقيق أعلى درجات التطوير مستصحبين الرؤى والاستراتيجيات التي توافقنا عليها في ختام أعمال الزيارة.

كما وجه الوزير الشكر للواء خالد شعيب محافظ مطروح وأعيان وأهالي منطقة العلمين لاستقبالهم وترحيبهم به والوفد المرافق له أثناء زيارتهم لمدينة العلمين الجديدة، حيث أشاد الوزير السوداني بما فيه من تطور عمراني قائلًا: «إن مصر تطورت وتقدمت تقدمًا عظيمًا جدًّا لأنها نظرت إلى المستقبل».

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