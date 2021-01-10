شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سرادق عزاء.. إحالة رئيس مدينة في الشرقية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 94 لسنة 2021، بإحالة رئيس مركز ومدينة منيا القمح للتحقيق، وإيقاف رئيس الوحدة المحلية بالجُديدة عن العمل إحتياطياً لمدة ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات أيهما أقرب، مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك للإهمال والتقصير في العمل وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سرادق عزاء مُقام بالمخالفة بقرية المعالي، بحضور عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة مخالفين بذلك تعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بإقامة سرادقات للعزاء أو الأفراح، للحد من التجمعات وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما أمر المحافظ بحسب بيان، الأحد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب الفراشة ومقيمي العزاء، مؤكدًا أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه التجاوزات مرة أخرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كان محافظ الشرقية استقبل شكوى عبر واتساب من أهالي قرية المعالي التابعة للوحدة المحلية بالجُديدة،تفيد بقيام أحد المواطنين بإقامة سرادق عزاء مخالفاً بذلك قرارات رئيس مجلس الوزراء ومحافظ الشرقية، وتقاعس رئيس المركز ورئيس الوحدة المحلية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حياله، ليصدر المحافظ قرارا بإحالة رئيس المركز للتحقيق وإيقاف رئيس الوحدة المحلية عن العمل.

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية التابعة لهم ،بضرورة التواجد الميداني بالشارع والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه إنتشار فيروس كورونا، وقال: لن أسمح بأي تقصير أو تهاون من شأنه الإضرار بصحة وسلامة المواطنين، مطالباً الجميع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والحد من التجمعات لضمان الحفاظ على انحسار الفيروس والقضاء عليه.