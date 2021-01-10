شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح السوق المتطور للخضر والفاكهة في حي ثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، والعميد عادل الألفي، رئيس حى ثالث، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة بافتتاح السوق المتطور للخضر والفاكهة بحي ثالث، نيابة عن اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية.

جاء ذلك في إطار استكمال خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير ورفع كفاءة كافة القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة وتوابعها والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وإنشاء سوق حضاري لخدمة أهالي الإسماعيلية والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.

كان محافظ الإسماعيلية أعطي توجيهاته برفع كفاءة السوق وتطويره لإنشاء سوق حضاري يضم الباعة الجائلين للقضاء على العشوائيات، ويضم 42 فرشا و2 دورة مياة وذلك بعد حصر الباعة الجائلين بنطاق حي ثالث مع وجود البديل في حالة زيادة الأعداد.

ونقل نائب المحافظ تحيات محافظ الإسماعيلية للباعة لتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية وتقنين أوضاعهم ونقلهم إلى السوق التي تم أعادة تأهيله لهم.

وأشاد الباعة والمواطنون بالجهد المبذول من كافة الأجهزة التنفيذية لأعادة تأهيل السوق ليصبح سوق حضاري تقنن فيه أوضاعهم القانونية ويخدم أهالي المنطقة ويحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح السوق المتطور بحي ثالث

نائب محافظ الإسماعيلية يفتتح السوق المتطور بحي ثالث