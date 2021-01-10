شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «6 أكتوبر الجديدة»: لا خطورة على قاطني عمارتي «53 و54» بمنطقة الـ800 فدان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة تكليف المركز القومى لبحوث التشييد والبناء لإيفاد لجنة من المختصين لمعاينة عماراتى 53 و54 بمنطقة الـ800 فدان.

يأتي ذلك بعد الشكاوى التي وردت إلى جهاز المدينة من وجود فواصل إنشائية وخلافه في العمارتين.

ورصد التقرير عدم وجود خطورة على سكان العمارة مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة.

وأوصى التقرير بالآتي:

1- منع زراعة النجيل الطبيعى حول العمارات نهائيا.

2- عمل نظام لصرف الرى حول العماراتين.

3- عمل ميول سطحية حول العماراتين لصرف المياه بعيدًا عن المبنى.

وأشار الجهاز إلى قيام اللجنة بعمل المعاينة الداخلية للعماراتين، الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع اللجنة المشكلة من جهاز المدينة.