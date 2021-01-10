شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد معدات جديدة لهيئة النظافة والتجميل بتكلفة 100 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عددا من المعدات الجديدة التي دخلت الخدمة بهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكلفة تقارب ١٠٠ مليون جنيه من موازنة الدولة.

وأكد محافظ القاهرة أن هذه الدفعة تأتي ضمن منظومة رفع كفاءة النظافة المتكاملة التي تتم على مستوى الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ القاهرة أن المعدات الجديدة ستساعد في رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات وتحسين مستوى النظافة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن منظومة النظافة بالعاصمة شهدت طفرة تحسن كبيرة خلال الفترة الماضية لاقت استحسان المواطنين.

وأكد المحافظ تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن إستدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، إلى أن المعدات الجديدة ستدخل ضمن المنظومة الجديدة للتعامل مع المخلفات البلدية الصلبة، وتضم ٩ سيار ات قلاب رينو سعة ٤٠ متر مكعب و٢٢ هوكلفت مرسيدس ومعه ٤٤ صندوق سعة الصندوق الواحد ٢٤ متر مكعب وعدد ٣ لودر كاتر بلار وسط، بالإضافة إلى عدد ٣ مغسلة سيارات كبيرة و٣ مولدات كهربائية.

وأضاف رئيس الهيئة أنه سيتم توزيع المعدات على ٣ مناولات ثابتة بالمقطم ومنشية ناصر وشارع بورسعيد بحدائق القبة، بالإضافة إلى ٣ محطات متحركة بشرق مدينة نصر ومحطة بعين شمس.