شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد تطوير الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الأحد، أعمال تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة في المنطقة الممتدة من نزلة كوبري المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم.

وبحسب بيان، طالب محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، خاصةً أن هذه المنطقة هي أول ما يقابل السائح عند قدومه إلى مصر، مطالبًا بتكثيف التشجير وتوزيعه حول التمثال الأثرى الذي يتوسط الجزيرة الوسطى.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة، أن أعمال التطوير تقوم بها الهيئة بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدنى تتضمن استخدام الإضاءة الحديثة في إبراز أعمال التشجير.