شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يوجه بإشراك السلطات التنفيذية لتطبيق جميع جوانب منظومة البناء الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى على منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك الموقف التنفيذى لإقامة التجمعات البدوية فى سيناء.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

ووجه الرئيس بأن تكون تلك المنظومة بمثابة بداية لعهد جديد للامتداد العمرانى المنضبط على أسس انشائية علمية لإعادة تنظيم عملية البناء وإنهاء حالة العشوائية القائمة، مشددًا على أهمية اشتراك كافة السلطات التنفيذية المختصة لتطبيق جميع جوانب المنظومة على أرض الواقع.

واستعرض الوزراء والمسؤولين عن المنظومة الجديدة خلال اجتماعهم مع الرئيس جهود صياغة المنظومة المتكاملة الجديدة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية، وما سيستتبعها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية خاصة بإصدار تراخيص البناء، بهدف حوكمة منظومة البناء فى مصر فى إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية.