شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطعن على براءة المتهمين بهتك عرض سيدة الكرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها أمر النائب العام بالطعن على براءة المتهمين بهتك عرض سيدة الكرم بالمنيا، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

التضامن تعلن عن وظائف شاغرة فى 21 جامعة حكومية.. اعرف الشروط والمؤهلات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الموقع الرسمى لها عن 3 فئات من الوظائف لخريجى كليات الحقوق، وعلم النفس، وخدمة اجتماعية، وذلك للعمل كمسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي، أو مسئول أنشطة توعوية، أو مدير وحدة التضامن الاجتماعي، بـ21 جامعة حكومية للعمل كمسئول حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي.

النائب حسام غالى: سأبذل قصارى جهدى فى خدمة الشعب المصرى

أعرب النائب حسام غالى، عضو مجلس النواب المُعين، عن سعادته بثقة القيادة السياسية لتعيينه بمجلس النواب، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده فى خدمة الشعب المصرى، لافتا إلى أن التنوع بين النواب المعينين بالمجلس يعد أمرًا لافتًا للنظر وسيكون له مردود أفضل على أداء المجلس.

الصحة: 79.4% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافى من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية 79.4% بعد تسجيل 118294 حالة تعافى حتى اليوم.

النائب العام يأمر بالطعن على حكم براءة المتهمين بهتك عرض سيدة الكرم

أمرالمستشار النائب العام، اليوم الأحد، بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ 17 ديمسبر 2020، ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرض سيدة (بقرية الكرم) بدائرة قسم شرطة (أبو قرقاص) بالقوة في غضون مايو عام 2016 في القضية رقم 23668 لسنة 2016 جنايات أبو قرقاص، وذلك بعد دراسة المكتب الفني للنائب العام أسباب الحكم وأوجه الطعن عليه.

عمرو موسى: مازلت بالمستشفى وحالتى مستقرة بعد الإصابة بكورونا

طمأن عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية السابق، الجماهير العربية خلال فترة العزل بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، قائلا: "أنا لسه محجوز بالمستشفى وأحمد الله وأحمد الله وأحمد الله".

حياة أسرية بدون مشاكل.. بعد تدشين المنصة الإلكترونية لمشروع "مودة".. التضامن: 2 مليون و700 ألف مواطن ترددوا على المنصة للحفاظ على كيان الأسرة و168 ألف يحصلون على شهادة التدريب.. وبرامج لأسر المتعافين من الإدمان

دائما ما تحرص القيادة السياسية على استقرار الأسر المصرية مواجهة ارتفاع معدلات الطلاق حيث وجاءت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة التضامن الاجتماعى بشأن تنفيذ برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتدشين الرئيس أيضًا المنصة الإلكترونية للمشروع لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بشكل تكاملى عبر تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى وفض المنازعات بما يُساهِم فى خفض معدلات الطلاق.

الحكومة: مصر استطاعت تأمين عدد من الاتفاقيات مع شركاء التنمية فى 2020

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك بعنوان "شراكات من أجل التنمية المستدامة" استعرض فيه أبرز ما جاء فى التقرير السنوى الصادر عن وزارة التعاون الدولى فى ديسمبر 2020، حيث ذكر التقرير أن الحكومة المصرية – متمثلة فى وزارة التعاون الدولى - تمكنت من عقد عددا كبيرا من الاتفاقيات الدولية التى وصلت قيمتها إلى 9.9 مليار دولار خلال عام 2020 بواقع 6.7 مليار دولار للقطاع العام، و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص. وقد اهتمت الوزارة بتوطين التمويل المقدم لمصر للقطاعات الأكثر تأثيرًا فى عمليات تحقيق النمو المستدام، حيث سعت الوزارة من خلال هذه الاتفاقيات لدفع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، تمهيدًا لنمو شامل ومستدام يسهم فيه القطاع الخاص، ويتوافق مع الثلاثة عوامل: المواطن محور الاهتمام، المشروعات الجارية، وتحقيق رؤية مصر 2030

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة فى مجال تطوير البحث العلمى

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات تم توقيع بروتوكول التعاون العلمى والبحثى المشترك بين مركز البحوث الطبية والطب التجديدى وجامعة القاهرة بهدف تطوير العملية البحثية والتعليمية الشاملة ، وذلك بحضور مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى ورئيس جامعة القاهرة .

المترو: استخراج محفظة تذاكر إلكترونية مخفضة 50% لمشجعى كأس العالم لكرة اليد

أعلنت وزارة النقل ممثلة فى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن إصدار كارت ذكى عبارة عن محفظة تذاكر إلكترونية بعدد 30 رحلة بنسبة تخفيض 50٪ من قيمة الرحلة الواحدة بالخطوط الثلاثة، لمشجعى بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 التي تقام خلال الفترة من 13 يناير حتى 31 يناير

بدء مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والرى بالدول الثلاث

بدأت قبل قليل، مفاوضات سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وإثيوبيا.، برئاسة دولة جنوب أفريقيا لبحث الوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، جاء ذلك نقلا عن مصادر إعلامية.

النائب العام وعد بإعادة حق سيدة الكرم وأوفى بالطعن على براءة المتهمين.. علاقة عاطفية بين نجل السيدة وزوجة أخر تسبب بحرق منزلها.. ومحكمة النقض آخر فرصة للفصل بالإدانة أو البراة

وعد المستشار حمادة الصاوى النائب العام بإعادة حق السيدة العجوز سعاد ثابت الشهيرة بـ"سيدة الكرم" والحصول على حقها بعد تجريدها من ملابسها وسحلها على الأرض على خلفية وجود علاقة عاطفية بين نجلها وسيدة بقرية الكرم بأبو قرقاص بالمنيا، وأوفى النائب العام بوعده اليوم الأحد بالطعن على الحكم الصادر بتاريخ 17 ديسمبر ببراءة ثلاثة متهمين بهتك عرضها بالقوة فى مايو عام 2016.

الأرصاد تتوقع غدا طقس دافئ نهارا وشبورة كثيفة والصغرى بالعاصمة 15 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة .