شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: لا يوجد قرار رسمى بشأن متابعة مصابى كورونا بالعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة عبد الحى أمين عام نقابة الأطباء، إنه لا يوجد قرار رسمى بخصوص زيارة الأطباء لمتابعة مصابى كورونا بالعزل المنزلى ليتم تنفيذه حتى الآن، أما المؤكد فهو وجود لجان لمتابعة العزل المنزلى عبر التليفون، وتابع : "حريصون على تقديم أقصى رعاية لمرضانا اثناء العزل المنزلى لكن لا يوجد نظام صحى فى العالم يستطيع توفير أطباء لزيارة المرضى فى البيوت أثناء الوباء، ولكن هناك ما يسمى "العاملين الصحين" التابعين لطبيب الأسرة هم الذين يقومون بذلك وهذا غير متوفر لدينا الآن".

وفى تصريحات صحفية، قال: "من خلال متابعة أزمة توفر الأكسجين بالمستشفيات، وجدنا جهوداً كبيرة لزيادة الطاقة الإنتاجية للأكسجين وتأمين ضخه لكل المستشفيات العامة والخاصة فهو مسألة حياة أوموت، ونناشد جميع الشركات والموزعين عدم السماح بالتلاعب بهذا الأمر والتعامل بشكل مسئول مع هذه الأزمة، أما بخصوص تعيين طبيب أو اثنين لمتابعة ضخ الأكسجين بالمستشفيات فقد أوضح قائلاً : بعد التواصل مع المسؤلين أكدنا لهم أن هذا هو تخصص المهندسين أو قسم الصيانة ولايخص الأطباء وليس من مهامهم اطلاقاً، وأن مهمة الطبيب هى التأكد من نسبة الاكسجين فى جسم المريض واعطائه كمية الاكسجين المناسبة لحالته".

ورداً على تساؤل حول هجرة 7 آلاف طبيب من مصر خلال جائحة كورونا ومدى تأثيرها على المنظومة الطبية فى مصر، قال: من أهم المشاكل التى نعانى منها هى هجرة الأطباء وحلها يكمن فى دراسة أسبابها ومحاولة تحسين جميع ملفاتها ملف تلوالآخر، وليس الحل زيادة عدد الخريجين من الأطباء فهذا حل غير موضوعى، وقريبا سوف يتم مناقشة تلك القضية بمجلس النواب و الشيوخ".

وعن عدد شهداء الأطباء حتى الآن، أكد عبد الحى أن عدد شهداء الأطباء قارب 300 شهيد بموجب المسحة تحديدا (294) حتى كتابة هذه السطور كما يوجد ما يقارب نفس العدد (200) شهيد آخرين لم يتمكنوا من أجراء المسحة قبل الوفاة.