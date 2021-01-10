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الأوقاف تهدى دولة إندونيسيا 200 نسخة مترجمة من معانى القرآن الكريم.. صور

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القاهرة - سامية سيد -  أهدت وزارة الأوقاف اليوم الأحد، سفارة دولة إندونيسيا بالقاهرة عدد 200 نسخة من معاني القرآن الكريم مترجمة إلى اللغة الإندونيسية ، لتوزيعها على الجامعات والمدارس والمؤسسات الدينية بدولة إندونيسيا.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في نشر الفكر الوسطي في مختلف دول العالم وفي ضوء جهود وزارة الأوقاف في نشر ترجمات معاني القرآن الكريم.

 

وأوضحت الوزارة، أنه تم إهداء (75) طالبًا إندونيسيًّا من المسجلين على منحة مالية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدارسين في الأزهر نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم للغة الأندونيسية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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