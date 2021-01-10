شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يعلن استقبال 24 سفينة آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 13640 طنا تشمل 950 طن أسمنت و7900 طن رمل و3040 طن كسب صويا و1750 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60104 طن تضم 18200 طن ذرة و6600 طن فول صويا و1257 طن خشب زان و2791 طن حديد و2080 طن زيت و17876 طن قمح و11300 طن خردة . ‎

وسجل إجمالى حركة الصادر من الحاويات 130 حاوية مكافئة تشمل خضراوات ( فاصوليا و بطاطس و طماطم وبسلة وفلفل وخضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( خس وبرسيم وبصل ) وفواكة ( فراولة وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والسعودية وهولندا وانجلترا واندونيسيا وسنغافورة وسريلانكا و سلوفينيا واليونان وروسيا .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 120150 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 72842 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1250 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3686 شاحنة .