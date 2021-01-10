الخليج 365.. 115 قمة و1000 لقاء دولي للرئيس السيسي

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الإثنين، المشاورات التي تستضيفاه القاهرة بين وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، من أجل دفع مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فضلاً عن تقارير أخرى سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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