شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيزة" تستجيب لـ"الخليج 365" وترفع سيارات الانتظار الخاطئ بجزيرة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأوضحت محافظة الجيزة أنها لم تنتهى بعد من تطوير الشارع وسيتم رصف طبقة ثانية للشارع، وكذلك سيتم التعاقد مع شركة لتنظيم الانتظار بطول الشارع، مع منع الوقوف بشكل يتسبب فى التكدس المرورى.

كانت محافظة الجيزة بدأت أعمال تطوير شارع جزيرة العرب بمنطقة المهندسين، حيث أزالت أجهزة المحافظة الجزيرة الوسطى للشارع ومساحات كبيرة من الأرصفة تمهيدا لإعادة زراعة الشارع بشكل منسق، بالإضافة إلى توسعة الشارع ورصفه وإنارته بالكامل.

وأكدت محافظة الجيزة، أن أعمال التطوير تأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير شوارع المنطقة بالكامل، حيث سيتم تطوير شارع جزيرة العرب ليشبة شارع سليمان أباظة الذى تم تطويره بالدقى، مع منع استغلال الشارع فى الانتظار وغلق الشارع أمام حركة المرور والاكتفاء بالانتظار صف واحد موازى للرصيف.

وأوضحت المحافظة، أن الجزيرة الوسطى بالشارع سيعاد تخطيطها وزراعتها بالكامل مع زراعة لاند سكيب وزراعة زهور ونباتات زينة تعكس الشكل الجمالى للشارع، بالإضافة لتجديد شبكة الإنارة ليتم إضاءته الشارع بالإضاءة الحديثة مع إعادة تنسيق وصيانة أعمدة الإنارة، وإعادة تخطيط الشارع مرة أخرى أمام حركة المرور.

كما سيتم إعادة رصف الشارع وتوحيد لون الأرصفة، وتوحيد مستوى ارتفاعها، مع منع وضع حواجز حديدية أمام بعض العقارات أو البنوك لتسهيل حركة المرور ومنع توقف الشارع، مع منع مخالفات الكافيهات والمقاهى ومنع استغلالها للأرصفة.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن تلك الأعمال تأتى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتى من المقرر أن تشهد خلال العام الجارى طفرة كبيرة سواء على مستوى الأحياء أو المراكز فى إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن وبما يتوائم مع الشكل الحضارى للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها.