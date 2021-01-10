شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة القراء تنعى الشيخة تناظر النجولى: "رحيلها خسارة كبيرة للإسلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الساعاتى المتحدث الرسمى لنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم العامة بمصر، إن النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، نعت إلى الأمة الإسلامية الحافظة المتقنة المعمرة القارئة للقرآن الكريم بالقراءات العشر- الصغرى والكبرى- الشيخة تناظر محمد مصطفى النجولى التى علمت أجيالا عديدة من جميع الأعمار القرآن الكريم وعلم القراءات، والتى رحلت عن عمر يناهز 97عاما.

وقال الشيخ محمد حشاد، فى بيان اليوم، إن رحيل الشيخة تناظر يعد خسارة كبيرة لدنيا الإسلام، حيث تعد صاحبة فضل كبير على الكثير -داخل مصر وخارجها- حيث كان يذهب إليها أناس من كل مكان ليتعلموا على يديها علم التجويد والقراءات.

وتوفيت مساء أمس السبت السيدة تناظر مصطفى النجولي، أقدم محفظة للقرآن الكريم بمحافظة الغربية، بعد رحلة عطاء وخدمة للقرآن الكريم وتحفيظ أبناء قريتها.

وقال أحد أبناء قريتها، إن السيدة الراحلة قضت عمرها فى خدمة القرآن الكريم وسهامت فى تحفيظ أعداد كبيرة القرآن الكريم بالتلاوات العشر، مضيفا أنها كانت تستقبل أبناء القرية فى الكتاب الخاص بها لتحفيظهم القرآن الكريم، وأخرجت أجيالا من حفظة كتاب الله.