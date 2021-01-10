شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التعليم تعلن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التعليم تعلن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2021

الأرصاد تتوقع غدا طقس دافئ نهارا وشبورة كثيفة والصغرى بالعاصمة 15 درجة

الصحة: 79.4% نسبة التعافى من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية

التضامن تعلن عن وظائف شاغرة فى 21 جامعة حكومية.. اعرف الشروط والمؤهلات

وزير الإسكان يعلن تنفيذ 53 دوراً بالبرج الأيقونى في العاصمة الإدارية الجديدة

التعليم تعلن إتاحة استمارة التقدم لامتحانات الثانوية عبر تطبيق إلكترونى

وزير النقل: القيادة السياسية وجهت بإنشاء شبكة طرق فى الصعيد بـ 18.5 مليار جنيه

وزير التعليم يحذر من صفحة ورابط على فيس بوك تنشر الشائعات وتثير البلبلة