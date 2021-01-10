شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الرى يتفقد أعمال تأهيل وتبطين الترع بالبحيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمود السعدى مستشار وزير الموارد المائية والرى، والمشرف على مشروع تأهيل الترع الأعمال الجارى تنفيذها فى محافظة البحيرة.

وأوضحت وزارة الرى، فى بيان اليوم، أنه تم المرور على ترعة الأفندية بطول 10.5 كيلو متر، وجنابية قمحه بطول 4.1، وترعة الفيرانية فى المسافة من ك 14.6 حتى 18.8، وترعة المنشية بطول 4.9 كم وترعة فرع أملاك 2 بطول 3.6 متر، فيما أوضح السعدى أن الأعمال الجارى تنفيذها بحالة جيدة، وتم التأكيد بالالتزام بالبرنامج الزمنى وعمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان الانتهاء من التنفيذ فى المواعيد المحددة.

تأتى تلك الأعمال فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كالحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .

يشار إلى أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سوف يسهم فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، والمساهمة فى ضمان وصول المياه لنهايات الترع فى أسرع وقت لتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل ذلك على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع بالإضافة إلى أن هذا المشروع يُعتبر من المشروعات كثيفة العمالة مما يساعد فى تحقيق أهداف الدولة فى القضاء على البطالة.