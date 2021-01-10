رئيس حي غرب القاهرة يكشف حقيقة تنفيذ مشروع العجلة الدوارة "BIG EYE" بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف اللواء محمد عقل، رئيس حي غرب القاهرة، حقيقة الصورة المتداولة بشأن تنفيذ مشروع العجلة الدوارة أو ما يعرف بـ "BIG EYE"، في منطقة الزمالك.

وقال عقل، لمصراوي، إنه بالفعل سيتم تنفيذ هذا المشروع، ليكون نقطة تحول في مسار المنطقة تماشيا مع جهود تطوير كورنيش النيل ومنطقة ماسبيرو.

وأشار رئيس الحي، إلى أن الشركة الوطنية هي التي تتولى تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد بأنه سيتم تنفيذ أول وأكبر عجلة دوارة في القاهرة والقارة الأفريقية Cairo eye.

ووفقا للمتداول، تم اختيار الموقع في حي الزمالك ووسط أبرز المعالم السياحية، أمام برج الجزيرة والنادي الأهلي وأمامها على ضفة النهر مبنى ماسبيرو ومنطقة الأبراج الجاري إنشاؤها خلفه، كاشفة لمسافة ٤٠ كم من معالم القاهرة التاريخية من ارتفاع يصل إلى ١٢٠ مترًا.​