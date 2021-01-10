شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة زايد» تحذر من إهمال قياس نسبة السكر في الدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة دعاء شحاتة مسؤول العلاقات العامة بإدارة زايد الصحية، من التراخى أو الإهمال في قياس نسبة السكر في الدم خاصة كبار السن والمرضى بالأمراض المزمنة.

وأشارت «شحاتة»، من خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، إلى أن السكر من الأمراض المزمنة التي تكون موجودة لفترة طويلة، لذا يجب الإهتمام بقياسه يومياً لتحويله إلى نوعية من الأمراض العادية.

وأوضحت مسؤول العلاقات العامة أن قياس نسبة السكر بشكل يومي ومستمر يجعلك تعيش بصحة جيدة من خلال المتابعة الدورية للمبادرات الصحية ومن بينها مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج ومكافحة الأمراض المزمنة في الكشف المبكر عن مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة والاعتلال الكلوى، ومتابعة المرضى السابق تسجيلهم، وتقديم العلاج المجانى بالمركز الطبي والكشف والعلاج بالمجان، لافتة إلى أن جاهزية الفرق الطبيه للفحص بالمركز الطبي في الحي الحادى عشر، بالاضافه إلى مستشفي الشيخ زايد المركزي تحت إشراف الدكتورة سحر فؤاد مدير الإدارة الصحية.