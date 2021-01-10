شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأحد، جلسة مباحثات مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر «أنه في إطار التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين إستقبل وزير الخارجية سامح شكري نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي للتباحث حول تعزيز العلاقات الثنائية وبحث المستجدات الإقليمية والدولية».