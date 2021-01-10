شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بكفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، الأحد، جولة تفقدية للمشروعات الجارية والمتعثره بمركز ومدينة كفر شكر، وذلك في اطار سلسله الزيارات الميدانية التي تقوم بها لدفع الاعمال وازالة كافة المعوقات بالمشروعات.

وتفقدت محطة كفر عامر رضوان التابعه للوحده المحلية باسنيت ومقامة على مساحة 400 م، ووصلت نسبة تنفيذ الاعمال بها إلى 70 %، وتم التأكيد على إنهاء المحطة في الموعد المحدد، فضلا عن أنه تم التواصل تليفونيا مع شركة الكهرباء لإنهاء مشكلة نقل محول الكهرباء الموجود في مدخل المحطة.

جاءت الجولة بحضور محمد غنيم ومصيلحي هداية نائبا رئيس المدينة، والمهندس مصطفى عطايا مسؤول الجهاز التنفيذى بكفر شكر، ورضا عطية رئيس الوحدة القروية، ثم جرى التوجه إلى تفقد محطة معالجة برقطا المقامة على مساحة 4 أفدنة بتكلفة 100 مليون جنية، بطاقة انتاجية 7500م3/ي كمرحله أولى، وجارى الآن الإنتهاء من الأعمال الخرسانية لأحواض التجفيف بالمحطة، فضلا عن التأكيد على الجهاز التنفيذى والشركة القائمة على التنفيذ بسرعه مراجعة الرسوم الهندسية وتسليم المحطة في الموعد المحدود.

كما قامت نائب المحافظ بتفقد (الأعمال الإضافية لعزبة الشيخة فاطمة وبقشو، المقامة على مساحه 150م، وتم توريد محول الكهرباء وجارى تشغيل المحطة خلال أسبوعين، وذلك بناء على تصريح مسؤول الجهاز التنفيذي. وعلى هامش الجولة استمعت «ريان» إلى بعض شكاوى المواطنين بشأن توصيل الصرف الصحى لهم بمنطقة مكنة الطحين، وعلى الفور تم تكليف مجلس المدينة والوحدة القروية والجهاز التنفيذى بسرعه فحص الطلب وموافاتنا عما تم اتخاذة من اجراء، وسيتم المتابعه مع الأهالي حتى تتم إزالة أسباب الشكوى.

كما شملت الجولة تفقد توسعة شارع عبدالمنعم رياض وعمل أرصفة جانبية حتي منطقة مركزالشرطة، كما تم التوجة لمعاينة رصف طريق جانبية كفر منصور بطول 1100 م وعرض 11 م امام مدرسة الحرية الابتدائية المشتركة.

واختتمت جولتها بمعاينة ورصد المتغيرات المكانية، حيث تم المرور على 5 حالات جديده مقامة على الأراضى الزراعيه، وذلك بحضور مسؤول الإدارة الهندسية ومسئول المتغيرات المكانية بالمجلس.

ريان تتفقد المشروعات الجارية والمتعثرة بكفر شكر

ريان تتفقد المشروعات الجارية والمتعثرة بكفر شكر

ريان تتفقد المشروعات الجارية والمتعثرة بكفر شكر

ريان تتفقد المشروعات الجارية والمتعثرة بكفر شكر

ريان تتفقد المشروعات الجارية والمتعثرة بكفر شكر

ريان تتفقد المشروعات الجارية والمتعثرة بكفر شكر