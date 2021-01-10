شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عاجل من النائب العام في واقعة الابن المتهم بضرب والدته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النيابة العامة إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول صورة سيدة مصابة في وجهها لتعدي ابنها عليها بالضرب.

وذكر بيان، الأحد، أنه بفحص الواقعة تبين مباشرة النيابة العامة التحقيقات فيها واستماعها إلى شكوى المجني عليها -صاحبة الصورة- من أن ابنها طردها من مسكنها تمهيدًا لبيعه بعد صدور قرار من النيابة العامة بتمكينهما منه بالمشاركة فيما بينهما، وأنه سبق أن تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابات بها، فنشرت حفيدتها صورتها بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثتها.

وأكدت تحريات الشرطة صحة شكوى المجني عليها، وتبين بالفحص سابقة صدور حكم بحبس المتهم لتعديه عليها بالضرب، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.