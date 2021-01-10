شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحي ببني سويف: توافر الأكسجين بمستشفى العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، مستشفى التأمين الصحي، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، ومتابعة منظومة الأكسجين بالمستشفى، ضمن خطة محكمة ينفذها فرع التأمين الصحى بالمحافظة تحت إشراف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة الصحة، في إطار خطة الدولة لمجابهة جائحة فيروس كوفد 19«فيروس كورونا» وتوجيهات الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس الإدارة.

وتفقد مدير الفرع بحضور الدكتور محمد يحيي إسماعيل، مدير عام مستشفى التأمين الصحى بني سويف، والدكتورة حنان خلف، مدير المكتب الفني، خزان الأكسجين، والتأكد من توافر الأكسجين على مدار الساعة، وأستمرارية توريد الأكسجين، وكذلك توافر أسطوانات أكسجين تعمل على ضخ الأكسجين عن طريق شبكة الغازات بالمستشفى والتأكيد على تعبئة الأسطوانات أول بأول، وكذلك متابعة سير العمل بالمستشفى والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية.

وعقد مدير الفرع خلال الزيارة اجتماع على هامش الجولة بحضور الدكتور محمود حسين مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة ببني سويف ومندوب من وزارة البيئة لتنسيق الجهود المشتركة لتأمين احتياجات المستشفيات من الاكسجين الطبي، ووجه مدير عام الفرع الشكر لكافة العاملين بالمستشفى.