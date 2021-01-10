شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تنفي وجود تماسيح في ترعة بأسيوط: «ورل النيلي من الزواحف الآمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة أن ترعة الملاح بمحافظة أسيوط خالية تمامًا من أي تماسيح، مشيرة إلى أن ما وجد بها هو حيوان الورل النيلي وهو من الزواحف الآمنة.

وأضافت «فؤاد» في تصريحات صحفية، الأحد، أن «الورل النيلي لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان ولا يسبب أي خطورة عليه أو على النبات أو الحيوان وهو يتواجد في بيئته الطبيعية ومدرج ضمن قرار وزير الزراعة رقم ٢١ لسنة ١٩٨٩، والذى ينص على حظر صيده أو الإتجار فيه بشكل غير مقنن ومدرج ضمن الملحق 4 لقانون البيئة 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما».

وأشارت وزير البيئة إلى أن «الورل واسع الانتشار وغير مهدد بالانقراض وأنه يتواجد في مناطق النيل وفروعه والترع والمصارف والأراضي الزراعية المحيطة، لأن ضفاف نهر النيل هي بيئته الطبيعية مع زيادة أعداده كلما اتجهنا جنوبا وانه قد يتحرك إلى اليابسة بحثا عن غذائه من الجيفة، وهذا أمر طبيعي خلال دورة حياته ويشاهد في المياه بشكل أكبر خلال فصل الصيف معتمدا على الأسماك في غذائه، وقد يلجأ للبيات الشتوي خلال البرد القارص، ولا يهاجم الإنسان انما يدافع عن نفسه بالذيل غالبا في حالة مهاجمته، ولا داعي للذعر ابدا من هذا الحيوان».

كانت وزارة البيئة قد تلقت بلاغاً من شرطة البيئة والمسطحات وقسم اول اسيوط يفيد برصد احد المواطنين بحيوان يشبه التمساح في ترعة الملاح بمحافظة اسيوط.

فور تلقى البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة من المختصين في الحياة البرية من محمية وادى الاسيوطي وفرع جهاز شؤون البيئة بأسيوط وبالتعاون مع الجهات المعنية لمعاينة الموقع المذكور في البلاغ واتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على حياة المواطنين وتحديد نوع الحيوان الذي تم رصده والذي اثبتت المعاينة أنه حيوان الورل النيلى.