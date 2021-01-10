شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تأمر بحبس المتهم بالتعدى على والدته وطردها من مسكنها بدسوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمرت النيابة العامة بحبس متهم تعدى على والدته بدسوق 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد تداول صورةِ للسيدة مصابة في وجهها لتعدي ابنها عليها بالضرب وطردها من مسكنها.

ورصدت "وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام" تداول صورةِ سيدةٍ مصابة في وجهها لتعدي ابنها عليها بالضرب، وبفحص الواقعة تبين مباشرة النيابة العامة التحقيقات فيها واستماعها إلى شكوى المجني عليها -صاحبة الصورة- من أن ابنها طردها من مسكنها تمهيدًا لبيعه بعد صدور قرار من النيابة العامة بتمكينهما منه بالمشاركة فيما بينهما.

وكشفت التحقيقات أنه سبق أن تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابات بها، فنشرت حفيدتها صورتها بمواقع التواصل الاجتماعي لإغاثتها.

وأكدت تحريات الشرطة صحة شكوى المجني عليها، وتبين بالفحص سابقة صدور حكم بحبس المتهم لتعديه عليها بالضرب.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.