شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة 11 ساعة.. انقطاع المياه عن الزمالك مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة مساء اليوم الأحد الموافق 10-1-2021 وحتى الساعة السادسة صباح غد الاثنين الموافق 11-1-2021.

وقالت الشركة، في بيان، إن انقطاع المياه يأتي بناء على طلب الهيئة العامة لمترو الانفاق لربط خطوط المياه بمنطقة الزمالك للقيام بأعمال حفر للخط الثالث لمترو الانفاق.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ولفتت الشركة إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.