شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية لمديري المستشفيات: الأطقم الطبية فرسان المرحلة الراهنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً مع مديري المستشفيات المركزية والعامة والنوعية، لمتابعة سير انتظام العمل داخل المستشفيات والوقوف على مستجدات الوضع فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين لحين تماثلهم للشفاء، وذلك بحضور اللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

بدأ المحافظ الاجتماع بتوجيه الشكر للأطقم الطبية وللعاملين بالقطاع الصحي، قائلا: «أنتم فرسان المرحلة الراهنة وأبطالها الحقيقيين، لما تقدموه من تضحيات غاليه في سبيل التصدي لجائحة كورونا، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضي ومصابي الفيروس».

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بدعم القطاع الصحي بـ 96 مليون جنيه، بالتعاون مع البنك المركزي، وذلك لرفع كفاءة شبكات الغاز الطبية وتوفير كافة الأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفيات المحافظة، للنهوض بمستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي، ولإستمرار تقديم الخدمة بشكل منتظم.

وأشاد المحافظ بدور المجتمع المدني ومساهماته لدعم القطاع الصحي، مؤكداً على ضرورة تنظيم العمل بين مديري المستشفيات وممثلي المجتمع المدني، وتحديد احتياجات كل مستشفى للاستفادة من الدعم المقدم من المجتمع المدني، للارتقاء بالمنظومة الصحية داخل المحافظة.

كما نوه المحافظ على ضرورة تواجد أفراد الأمن ببوابات المستشفيات، لإحكام الرقابة والسيطرة على عملية الدخول والخروج وللحد من تكدس المواطنين أمامها، وكذلك وضع ضوابط لتنظيم الزيارات للمرضي والتواجد داخل المستشفى، وذلك لتهيئة الأجواء المناسبة للمرضي لتلقي العلاج ولإتاحة الفرصة أمام الطاقم الطبي أن يؤدي عمله على الوجه الأمثل.

وفي نهاية الاجتماع أكد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة، ومديري المستشفيات بضرورة المتابعة المستمرة لخزان الأكسجين بكل مستشفى أولا بأول، والتأكد من توافر كميات الأكسجين بالشكل الكافي، واختبار تشغيل الشبكة الاحتياطية وأسطوانات الأكسجين البديلة لتكون جاهزة عند الحاجة إليها.