شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دائرة أبو حماد والقرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرة أبوحماد والقرين، وذلك لبحث ومناقشة أوجه التعاون والتنسيق فيما بينهم وبين الجهاز التنفيذي، ووضع المقترحات والرؤى لإيجاد الحلول الجذرية والغير تقليدية للمشكلات والقضايا التي تعانى منها الدائرة خلال المرحلة المقبلة، لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم للأفضل.

حضر اللقاء المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، ومحمد حجازي، رئيس مدينة القرين.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على مشاركة وإطلاع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على الخطة الاستثمارية والإعتمادات المالية الخاصة بتنفيذ برامج «النقل والمواصلات، الكهرباء، تحسين البيئة، تدعيم الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء والمرور»، ومتابعة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإسكان بنطاق دوائرهم وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وقال المحافظ نحن في مرحلة تتطلب منا جميعاً التكاتف والتعاون، وتضافر جهود قوى المجتمع المختلفة للمشاركة في بناء الوطن، والتصدي لجائحة كورونا التي تمر بها البلاد والعبور منها بسلام.