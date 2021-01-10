شكرا لقرائتكم خبر عن «المترو»: 50% تخفيض لمشجعي بطولة العالم لكرة اليد مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بإصدار كارت ذكي، عبارة عن محفظة تذاكر إلكترونية بعدد 30 رحلة بنسبة تخفيض 50% من قيمة الرحلة الواحدة على أن يكون الكارت صالح للإستخدام خلال هذه الفترة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة، بناءًا على طلب اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 والمقامة على أرض مصر خلال الفترة من 13 يناير حتى 31 يناير 2021 كأكبر حدث رياضي يشهده العالم خلال الفترة المقبلة، وفي ضوء حرص وزارة النقل تقديم صورة تليق بمكانة مصر وتاريخها العظيم وتيسيرًا على الجمهور من مشجعي بطولة العالم لكرة اليد والمقامة على أرض مصر.

وأوضحت الشركة شروط وخطوات وأماكن استخراج الكارت على النحو التالي:

1. الكارت يتم استخراجه بموجب تقديم بطاقة التعريف الخاصة بالبطولة وأيضاً صورة تذكرة دخول الاستاد.

2. قيمة الكارت 150 جنيهاً بدلاً من 300 جنيه بالإضافة إلى 25 جنيهًا كمبلغ تأمين قيمة كارت المحفظة تسترد في حالة رغبة المشجع رد الكارت بشرط أن يكون الكارت سليم وبحالة جيدة كما تم إصداره.

وأكدت الشركة أنه يمكن للمشجع استخراج الكارت من خلال عده مكاتب للتذاكر بعدد من محطات الخطوط الثلاثة موضحة على النحو التالي:

• مكاتب محطات الخط الأول (حلوان، المعادي، أنور السادات، جمال عبدالناصر، الشهداء، كوبري القبة، سراي القبة)

• مكاتب محطات الخط الثاني (الدقي، الأوبرا، أنور السادات، العتبة، الشهداء)

• مكاتب محطات الخط الثالث (العباسية، الأستاد، أرض المعارض، هليوبوليس)

وتتمنى الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وجميع قيادتها والعاملين بها إقامة بطولة ناجحة ومشرفة لمصر ومكانتها العظيمة وتختتم بتتويج منتخبنا الوطني والحصول على رحلة سعيدة يتوافر بها كافة سبل الراحة والأمان لجميع مستخدمي هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين من المصريين يوميًا.