شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات إغلاق «سناتر الدروس الخصوصية» بالأحياء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، على تكثيف حملات القضاء على الدروس الخصوصية بكل الأحياء، موجهًا بالمتابعة المستمرة وإغلاق سناتر الدروس الخصوصية نظرًا للتجمعات والتكدس، والتي من شأنها تساهم في انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، مؤكدًا على أن كل الأجهزة التنفيذية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين.

وناشد المحافظ أولياء الأمور بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع الاختلاط والتكدس، مؤكدًا على ضرورة تعاون أولياء الأمور مع الأجهزة التنفيذية في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية من أجل حماية الطلاب والحفاظ على الصحة العامة، لافتًا إلى أهمية الوعي بخطورة المرحلة الراهنة من أجل تحقيق السلامة العامة للجميع.