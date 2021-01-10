شكرا لقرائتكم خبر عن «الغضبان»: رفع كفاءة الطرق المحيطة بـ«بازار بورسعيد الجديد» بحي العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، أنه فى إطار الطفرة التى تشهدها بورسعيد فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف أنحاء المحافظة ، واستكمالا لأعمال رصف الشوارع فى محيط المشروعات الخدمية الجديدة لتيسير وسهولة الحركة ، فقد تم البدء فى رصف ورفع كفاءة الطرق المحيطة ببازار بورسعيد الجديد بحى العرب بما يساهم فى تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة وتوفير سبل الراحة للمواطنين خاصة المترددين على الأسواق الحضارية الجديدة بحى العرب.

وأوضح المحافظ أن هناك خطة شاملة للارتقاء بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة بما يساهم ايضا فى تحقيق المظهر الجمالى والحضارى ببورسعيد ، لافتا أنه جارى الانتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالطرق المحيطة بسوق الخضار الجديد فى أقرب وقت.