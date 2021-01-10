شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه بسرعة انتهاء المرحلة الثانية من مشروع تطوير الصرف بالضواحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، بتكثيف الجهود وسرعة الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحي بحي الضواحي بمحافظة بورسعيد، في إطار خطة تطوير ورفع كفاةء العديد من مشروعات الصرف بما يشمل عملية الإحلال والتجديد، والذي يساهم في حل مشكلات الصرف الصحي في المناطق الأكثر كثافة سكانية، وكذلك استيعاب المشروعات الخدمية الجديدة التي تشهدها بورسعيد، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وبنك الاستثمار الأوروبي.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بمشروع الصرف الصحي بالضواحي، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، والأستاذ عبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد، والعميد أيمن خيري، رئيس الشركة القابضة للصرف الصحي ببورسعيد، والمهندسين المسؤولين عن المشروع، والمهندس أمل الألفي، منسقة المشروع.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة التنسيق بين كل الجهات من أجل سرعة إنجاز الأعمال القائمة في مجال الصرف الصحي، والالتزام بخطة عمل وجدول زمني لأعمال التجديد والإحلال والتطوير بشبكات الصرف الصحي، مؤكدًا أن المحافظة قامت بتذليل كل العقبات اللازمة للانتهاء من الأعمال نظرًا لأهمية مشروعات الصرف الصحي باعتبارها من المشروعات الخدمية التي تمس المواطنين.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة في هذا الشأن، حتى يتم استكمال أعمال التطوير بالصرف الصحى في أقرب وقت تزامنًا مع المشروعات الخدمية في القطاعات الأخرى، لافتًا إلى أن حي الضواحي شهد أعمال تطوير في مجال الصرف الصحي على أعلى درجة من الكفاءة خاصة في مناطق السيدة خديجة وفاطمة الزهراء تماشيًا مع المشروعات الخدمية التي يشهدها حى الضواحى مؤخرًا.