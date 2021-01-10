شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمتابعة إلتزام العاملين بتفعيل الإجراءات الوقائية لتجنب كورونا ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، الأحد، إن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة محمد جبر، معاون المحافظ، لمرورها الميداني على المنشآت الحكومية قامت بتفقد المديرية المالية والتأمينات والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والإدارة الهندسية والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، وذلك لمتابعة التزام العاملين بتفعيل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات البينية والتباعد الاجتماعي بين العاملين، مع التأكيد على عدم دخول العاملين والمواطنين دون ارتداء الكمامات، وتم التنبيه بضرروة الالتزام بكل الإجراءت الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها حرصا على صحة وسلامة العاملين والمترددين على تلك الجهات.

وأشار معاون المحافظ إلى تعليمات محافظ بني سويف بمتابعة التزام العاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمي الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقار العمل، ومنع التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة بدون ارتداء الكمامات الواقية، مع إلزام كل الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يضمن كل التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وكان المحافظ قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة معاون المحافظ وعضوية إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري، والتي تم تكليفها بالمرور على كل الجهات الإدارية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من قيام تلك المصالح باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وإعداد تقارير دورية بنتيجة عمل اللجنة.