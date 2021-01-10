شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يوزع 600 بطانية ضمن مبادرة شتاء دافئ علي فقراء كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وزعت امانة حزب مسنقبل وطن بمركز مطوبس بكفرالشيخ 600 بطانية على الفئات الأكثر احتياجا ضمن مبادرة شتاء دافئ وذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

وقال الدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد بالمحافظة، أنه تم توزيع 600 بطانية ضمن مبادرة شتاء دافئ التي ينظمها حزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة حياة كريمة موضحًا أن الحزب سيقوم بتوزيع كميات أخرى من البطاطين بباقى المراكز خلال الفترة القادمة.

وأشارت الدكتورة فريده عبده، أمين الحزب بمركز مطوبس أنه تم توزيع البطاطين اليوم للفئات الاكثر احتياجا من اهالينا بمدينة مطوبس وذلك بحضور ايهاب المسمارى امين التنظيم بالمركز وعدد من قيادات الامانة لافتة إلى انه سيتم توزيع كميات أخرى من البطاطين على اهالينا بقرى مطوبس خلال الايام القادمة

وياتي ذلك في اطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في اطار مبادرة حياه كريمة.